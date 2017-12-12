Недавний технический сбой в процессинге Сбербанка привел к потерям 40% операций по картам. Об этом сообщил на пресс-конференции президент кредитной организации Герман Греф.

«У нас произошло два события. Первое имело широкое распространение, второе было достаточно локальное. Первое произошло в четверг, причина выяснена. Мы применили новый патч. Система была испытана в ночном режиме, и этот переход работал нормально. Но на больших нагрузках в восемь вечера случился сбой. Мы теряли до 40% операций по картам, и это продолжалось в течение 50 минут», — рассказал глава Сбербанка.



«Второй сбой также был связан с переходом в стенд-ин порядка 28 отделений в Московском банке. Но это была локальная история. По истории, которая произошла на прошлой неделе, причина понятна, но окончательное расследование завершится через десять дней», — уточнил Греф.

