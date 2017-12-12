Глава Сбербанка Герман Греф не переживает по поводу санкций, которые могут быть наложены на руководителей госбанков.

«Я ничего не жду. Мне некогда на эту тему думать. Есть много вещей, на которые я могу повлиять, а переживать по поводу вещей, на которые не могу влиять, мне даже в голову не приходит», — заявил он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



«Не могу поддержать всеобщего напряженного состояния. Есть люди, у которых не так много занятий, — они переживают, а мне есть чем заняться кроме этого», — объяснил Греф.