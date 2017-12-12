Татарстанский банк «Ак Барс» открыл в Казани новый дополнительный офис по адресу: ул. Мавлютова, д. 31а.
Как рассказали в «Ак Барсе», банк продолжает реализацию стратегии по переформатированию территориальных подразделений. «Новые офисы располагаются в местах максимальной концентрации клиентов для разгрузки очередей. Для улучшения качества обслуживания офисы оборудованы современным оснащением, устройствами самообслуживания, в том числе доступными 24 часа в сутки, а также предполагают комфортное пространство для посетителей», — рассказали в кредитной организации.
Новый офис предлагает широкий перечень продуктов и услуг для физических лиц: вклады и счета, кредиты, пластиковые карты, прием платежей, обмен валюты, денежные переводы, интернет-банк и прочие операции.
С физлицами офис работает по будням с 9:00 до 19:00 без перерыва и в субботу с 9:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 451,10 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 76,23 млрд, кредитный портфель — 174,93 млрд, обязательства перед населением — 105,03 млрд.