Татарстанский банк «Ак Барс» открыл в Казани новый дополнительный офис по адресу: ул. Мавлютова, д. 31а.

Как рассказали в «Ак Барсе», банк продолжает реализацию стратегии по переформатированию территориальных подразделений. «Новые офисы располагаются в местах максимальной концентрации клиентов для разгрузки очередей. Для улучшения качества обслуживания офисы оборудованы современным оснащением, устройствами самообслуживания, в том числе доступными 24 часа в сутки, а также предполагают комфортное пространство для посетителей», — рассказали в кредитной организации.

Новый офис предлагает широкий перечень продуктов и услуг для физических лиц: вклады и счета, кредиты, пластиковые карты, прием платежей, обмен валюты, денежные переводы, интернет-банк и прочие операции.



С физлицами офис работает по будням с 9:00 до 19:00 без перерыва и в субботу с 9:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.