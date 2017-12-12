Социальные инициативы по субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам приведут к росту ипотечного рынка. Об этом заявил на пресс-конференции глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы сейчас видим большой спрос в связи с падением ставок. Спрос на ипотеку очень чувствителен к величине ставок», — констатировал он.

«Весь кризис ипотека жила за счет того, что государство субсидировало ставки. Очевидно, что при поддержке ипотека будет расти», — заключил Греф.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов для субсидирования со следующего года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным кредитам. Предполагается, что для таких семей ипотека будет не дороже 6% годовых.