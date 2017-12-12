Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую дивидендную политику банка и стратегию на трехлетний период. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф по итогам заседания набсовета.
«Пока я не могу оглашать подробности. Все, что касается новой стратегии и дивидендной политики, будет озвучено послезавтра в Лондоне», — сказал он.
Сбербанк проведет в Лондоне день инвестора.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.