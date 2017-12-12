Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую дивидендную политику банка и стратегию на трехлетний период. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф по итогам заседания набсовета.

«Пока я не могу оглашать подробности. Все, что касается новой стратегии и дивидендной политики, будет озвучено послезавтра в Лондоне», — сказал он.



Сбербанк проведет в Лондоне день инвестора.