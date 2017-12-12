Базирующийся в Уфе Уралкапиталбанк предлагает открыть вклад «Выгодный Плюс».

Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Срок размещения — 160 дней. Процентная ставка составляет 7,8% годовых. Пополнение возможно только в течение первых 30 дней со дня открытия вклада. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.



«При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке вклада до востребования. Депозит пришел на смену вкладу «Выгодный 210», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.