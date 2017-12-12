Российский союз автостраховщиков (РСА) на внеочередном общем собрании продлил действие «единого агента» ОСАГО, работающего в 16 российских регионах, на полгода после 31 декабря 2017 года. Об этом журналистам сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

«Единого агента» решили продлить. Пока на полгода, до следующего собрания (РСА. — Прим. ред.)», — сказал он. Кроме того, РСА решил продлить действие системы «е-гарант», которая обеспечивает продажу электронного полиса ОСАГО клиенту в случае технических проблем на сайте страховой компании.

Общее собрание РСА пройдет в начале июня, дата еще не определена, отметил представитель РСА.

Система «единого агента» введена летом 2016 года для снижения очередей и увеличения доступности ОСАГО в регионах, где полисы «автогражданки» стали дефицитом из-за невыгодности этого бизнеса. Страховщики, имеющие офисы в проблемных регионах, продают полисы от имени других компаний, выступая их агентами. При покупке полиса через «единого агента» автовладельцу выписывается полис ОСАГО от компании, выбранной случайной образом.

С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы через Интернет. Если сайт страховой компании, куда пришел клиент, не работает, включается система «е-гарант», которая перенаправляет потребителя на сайт РСА, где завершается покупка полиса у другой компании, также выбранной случайным образом.

Ранее президиум РСА рекомендовал не продлевать действие «единого агента» после 31 декабря 2017 года, однако позднее против его отмены выступил Банк России.

Система «единого агента» действует в Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской, Мурманской, Челябинской, Ивановской, Архангельской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане, Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае.