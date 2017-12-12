ВВП России в III квартале вырос в годовом выражении на 1,8%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Росстата. Таким образом, статистическое ведомство подтвердило свою предварительную оценку динамики ВВП в июле — сентябре.

При этом по сравнению с предыдущим периодом ВВП вырос на 9,3%.



Объем ВВП России за III квартале равнялся в текущих ценах 24 трлн 32,9 млрд рублей.

В январе — сентябре объем ВВП составил в текущих ценах 65 трлн 814,9 млрд рублей, увеличившись на 1,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Как сообщалось ранее, во II квартале ВВП России вырос на 2,5%, а в I квартале — на 0,5%.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ожидает, что экономический рост в России по итогам 2017 года может составить от 1,8% до 2%. «Я думаю, около 2%, может быть, чуть пониже — от 1,8% до 2%», — сказал замминистра 11 декабря. Минэкономразвития сохраняет оценку темпов роста ВВП в 2017 году на уровне около 2%.