Национальный банк Украины получил заявку на покупку «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка — от гражданина Украины, сообщили RNS в пресс-службе регулятора, не уточнив имя заявителя.

«Национальный банк Украины официально получил 8 декабря 2017 года от гражданина Украины пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Проминвестбанке в размере 99,7151% его уставного капитала», — сказал представитель Нацбанка.

По его словам, в настоящий момент полученные документы находятся на рассмотрении.

25 апреля документы на покупку Проминвестбанка подали народный депутат Украины Максим Микитась и основатель MosCityGroup Павел Фукс. Каждый из них претендовал на покупку 25-процентной доли в кредитной организации. Претенденты не смогли предоставить НБУ необходимые для согласования документы, что не позволило проверить инвесторов на соответствие украинскому законодательству.

14 июля владелец «DCH Групп» Александр Ярославский через своих представителей уведомил Нацбанк Украины о намерении подать документы на покупку Проминвестбанка, сообщали ранее RNS в НБУ.