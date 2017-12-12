Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В ноябре 2017 года лучшим признан отзыв «Анна. «Привилегия». Венеция», автору которого пришлось столкнуться с непониманием со стороны сотрудника банка ВТБ 24.

«Почему Евгения сразу все не проверила, а начала доказывать обратное с таким напором. Причем здесь «Мультикарта», почему нужно закрыть «Привилегию»? «Все эти вопросы пусть лучше останутся для меня загадкой, чем я буду что-то у нее выяснять», — подумала Анна. Себе дороже. Главное, теперь сосредоточиться на переводах», — пишет автор отзыва.

Автор под ником Anna Mazurina получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!