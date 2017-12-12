Мещанский районный суд Москвы признал законным решение о назначении штрафа в размере 800 тыс. рублей в отношении компании Telegram Messenger LLP за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения», — постановила судья Юлия Мордвина.

Таким образом, суд отказал представителям Telegram Messenger LLP в удовлетворении жалобы на решение мирового судьи, в соответствии с которым компания была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.31 КоАП РФ (неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений).

Как заявил в судебном заседании адвокат, представляющий интересы компании, два из шести номеров, переписку которых требовала расшифровать ФСБ, принадлежали фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Однако, по его словам, обвиняемые в теракте не использовали Telegram, а переписку осуществляли через мессенджер Whatsapp. Кроме того, представители компании пояснили суду, что Telegram не имеет технической возможности, позволяющей расшифровать ключи мессенджера, поскольку они хранятся на мобильных устройствах и имеют уникальные характеристики.

Суд проверит законность штрафа для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ Мещанский районный суд Москвы 12 декабря проверит законность решения о назначении штрафа в размере 800 тыс. рублей компании Telegram Messenger LLP за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«Суд первой инстанции даже не стал проверять, располагает ли компания сведениями, интересующими ФСБ России. В мессенджере режим «секретных» чатов реализует шифрование, при котором лишь отправитель и получатель обладают общим ключом для пересылаемых сообщений. Сообщения в секретных чатах не дублируются на сервере компании и не расшифровываются администратором сервера. Таким образом, компания не могла исполнить данное требование ФСБ», — прокомментировал решение суда адвокат Павел Чиков.

По данным СМИ, основатель Telegram Павел Дуров в середине июля получил от ФСБ запросы на предоставление информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, использующих мессенджер. Однако Дуров не ответил на запросы, а 27 сентября сообщил, что ФСБ составила административные протоколы на мессенджер в связи с нарушением требований закона о связи.