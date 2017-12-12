Школьный биометрический проект Сбербанка «Ладошки» соответствует нормам законодательства. Об этом заявил глава банка Герман Греф, отвечая на прозвучавшую ранее критику Роскомнадзора.



«Кто-то начал читать закон по своему усмотрению. Судьбу ребенка родитель может определять, а дать согласие на идентификацию не может? Это какой-то бюрократический спор. Из каких-то соображений бюрократы считают возможным трактовать закон. Мы выигрываем суды. Людям стоило бы заниматься продвижением технологий, а не попыткой их остановить», — сказал Греф. «Это дикость», — добавил он, объяснив, что уже сейчас технологии достигли такого уровня, что любого человека можно идентифицировать по изображению. «Наши изображения где только не хранятся, и идентификация по изображению возможна с такой же точностью, как по отпечаткам», — отметил глава Сбербанка.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что надзорное ведомство отрицательно относится к проекту Сбербанка «Ладошки», поскольку считает его процедурой биоидентификации детей, вопрос широкого внедрения которой требует публичного обсуждения.

​Глава Роскомнадзора раскритиковал проект Сбербанка «Ладошки» Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что надзорное ведомство отрицательно относится к проекту Сбербанка «Ладошки», поскольку считает его процедурой биоидентификации детей, вопрос широкого внедрения этой системы требует публичного обсуждения.



«Ладошки» — биометрическая система, которая позволяет оплачивать по ладони питание в учебных заведениях, а также контролировать вход и выход ребенка. Для оплаты система идентифицирует ребенка по индивидуальному рисунку вен, сумма автоматически списывается со счета родителя. В учебных заведениях, в которых установлен сервис, по ладони может быть организован проход в здание.



«У меня было несколько разговоров с руководством Сбербанка, и моя позиция заключается в следующем: этот вопрос требует публичного обсуждения… Отношение к проекту «Ладошки» у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере школы мы по этому поводу наказываем», — заявил Жаров.