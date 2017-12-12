Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в хищении средств со счета «Роскосмоса», и открыл процедуру реализации его имущества.

Суд утвердил финансовым управляющим Воловника в заключительной процедуре банкротства Людмилу Мостовую. Ее отчет назначен на 18 июня.

Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — столичный арбитраж ввел в отношении экс-банкира в мае по заявлению Сбербанка, которому Воловник задолжал около 162 млн рублей. Позже суд включил в реестр требований кредиторов должника обязательства перед банком ВТБ (более 7,8 млрд рублей), Центркомбанком (около 1,1 млрд рублей), бенефициаром Центркомбанка Сергеем Веремеенко (более 406 млн рублей), БМ-Банком (более 317 млн рублей), Фондсервисбанком (более 59 млнрублей).

Воловник является фигурантом уголовного дела о хищении средств из подконтрольной кредитной организации и находится под стражей. По данным следствия, он вместе с неустановленными соучастниками вывел из Фондсервисбанка 1,3 млрд рублей через фирмы-пустышки. В настоящее время банк находится в состоянии санации. По версии следствия, хотя финансовое состояние банка было и так не очень хорошим, Воловник с подельниками выводили деньги через подставные фирмы, выдавая им заведомо невозвратные кредиты, чтобы не выполнять обязательства перед другими вкладчиками.

В материалах дела есть письмо главы «Роскосмоса» на имя президента РФ Владимира Путина, где он жалуется, что госкорпорация потеряла доступ к 778 млн долларов, 18 млн евро, которые должны были в дальнейшем пойти на развитие космической промышленности. Это, по его словам, привело к сложностям с исполнением международных обязательств «Роскосмоса». Глава госкорпорации просил оказать содействие в поиске виновных. На письме есть резолюция президента на имя генпрокурора и главы ФСБ.