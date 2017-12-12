Сбербанк с 1 января 2018 года начнет применение на постоянной основе собственных методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для целей расчета нормативов достаточности капитала на основании разрешения, выданного комитетом банковского надзора Банка России. Соответствующее решение принял во вторник, 12 декабря, наблюдательный совет кредитной организации.

Напомним, Центробанк 20 ноября этого года объявил о выдаче Сбербанку разрешения «на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала». Сбербанк стал первым российским банком, получившим разрешение оценивать кредитный риск на основе внутренних рейтингов. Уточнялось, что разрешение вступит в силу 1 января 2018 года после принятия набсоветом Сбербанка решения о применении данных методик.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя получение разрешения от ЦБ, отмечал, что банк ожидает «единовременной экономии до 20 базисных пунктов по базовому капиталу первого уровня и до 40 базисных пунктов по общему капиталу группы по МСФО».

На заседании 12 декабря набсовет также утвердил стратегию развития Сбербанка на период до 2020 года и положение о дивидендной политике банка в новой редакции. Сообщивший об этом журналистам на пресс-конференции Греф пообещал, что банк раскроет подробности через несколько дней на дне инвестора, который проведет в Лондоне.

В пресс-релизе банка также сообщается, что наблюдательный совет утвердил сценарий и принял к сведению результаты стресс-тестирования Сбербанка и группы Сбербанка на 2018—2020 годы и результаты расчета резервов по группе Сбербанка на 1 октября 2017 года, полученные в ходе реализации проекта по переходу группы на международный стандарт финансовой отчетности (IFRS 9) «Финансовые инструменты».



«Кроме того, наблюдательный совет утвердил политику обеспечения преемственности членов наблюдательного совета, а также принял к сведению доклад о системе корпоративного управления в Сбербанке за 2017 год, отчет об управлении дочерними и зависимыми обществами Сбербанка, информацию об уровне развития системы комплаенса, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-рисками, предоставил согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», — указано в сообщении.

