Промсвязьбанк и банк «Возрождение» снизили ставки по отдельным программам ипотечного кредитования. Теперь денежные средства на покупку квартиры в новостройке предоставляются под 9,5—11,8% годовых при подключении коллективного ипотечного страхования и под 10,15—12,3% годовых — при наличии индивидуальной страховки.
Кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 9,95—11,7% годовых с коллективным страхованием и под 10,5—12,2% годовых — с индивидуальным.
Рефинансирование действующего ипотечного займа в другом банке осуществляется под 9,7% годовых. При отказе от коллективного страхования и подключении индивидуального тарифа ставка вырастет до 10,2% в год.
«Как видно, минимальные ставки банки предлагают только при условии подключения коллективного страхования, что накладывает определенные неудобства, так как на данную страховку установленный законом период охлаждения не распространяется», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Прочие условия кредитования не изменились. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости квартиры, а рефинансирование предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога. Сумма кредита может достигать 30 млн рублей, а срок — 30 лет (при кредитовании в Промсвязьбанке ограничен 25 годами).
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на 5 октября 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,73 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,25 млрд, кредитный портфель — 175,09 млрд, обязательства перед населением — 140,06 млрд.