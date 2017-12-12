Промсвязьбанк и банк «Возрождение» снизили ставки по отдельным программам ипотечного кредитования. Теперь денежные средства на покупку квартиры в новостройке предоставляются под 9,5—11,8% годовых при подключении коллективного ипотечного страхования и под 10,15—12,3% годовых — при наличии индивидуальной страховки.

Кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 9,95—11,7% годовых с коллективным страхованием и под 10,5—12,2% годовых — с индивидуальным.

Рефинансирование действующего ипотечного займа в другом банке осуществляется под 9,7% годовых. При отказе от коллективного страхования и подключении индивидуального тарифа ставка вырастет до 10,2% в год.

«Как видно, минимальные ставки банки предлагают только при условии подключения коллективного страхования, что накладывает определенные неудобства, так как на данную страховку установленный законом период охлаждения не распространяется», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Прочие условия кредитования не изменились. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости квартиры, а рефинансирование предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога. Сумма кредита может достигать 30 млн рублей, а срок — 30 лет (при кредитовании в Промсвязьбанке ограничен 25 годами).

Промсвязьбанк ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.