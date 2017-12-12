Металлинвестбанк в рамках акции «C новым домом!» предлагает клиентам, вышедшим на ипотечную сделку до 31 декабря 2017 года, скидку к ставке в размере 0,5 процентного пункта. Скидка действует по программам на приобретение готового и строящегося жилья, а также по специальному предложению «Ипотека без первоначального взноса».

Напомним, что согласно базовым условиям программ, процентная ставка на покупку готового и строящегося жилья варьируется от 11% до 11,75% годовых в зависимости от первоначального взноса клиента, минимальный размер которого составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. По предложению «Ипотека без первоначального взноса» ставка составляет 13% годовых.

Максимальная сумма кредита зависит от программы и региона и может достигать 25 млн рублей. Срок кредитования варьируется до 25 лет.

«Указанные ставки действительны при наличии комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.