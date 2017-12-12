Металлинвестбанк в рамках акции «C новым домом!» предлагает клиентам, вышедшим на ипотечную сделку до 31 декабря 2017 года, скидку к ставке в размере 0,5 процентного пункта. Скидка действует по программам на приобретение готового и строящегося жилья, а также по специальному предложению «Ипотека без первоначального взноса».

Напомним, что согласно базовым условиям программ, процентная ставка на покупку готового и строящегося жилья варьируется от 11% до 11,75% годовых в зависимости от первоначального взноса клиента, минимальный размер которого составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. По предложению «Ипотека без первоначального взноса» ставка составляет 13% годовых.

Максимальная сумма кредита зависит от программы и региона и может достигать 25 млн рублей. Срок кредитования варьируется до 25 лет.

«Указанные ставки действительны при наличии комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Металлинвестбанк ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» — средний по размеру активов частный универсальный финансовый институт, тесно связанный с предприятиями «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Помимо кредитования и обслуживания счетов корпоративных клиентов, значимой частью бизнеса банка является работа на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, фондовом рынке. Также финучреждение располагает довольно большим портфелем розничных кредитов. Ядро клиентской базы банка составляют предприятия, входящие в состав ОМК.
На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, в нее входящих.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 72,10 млрд рублей (78-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,41 млрд, кредитный портфель — 34,11 млрд, обязательства перед населением — 33,19 млрд.