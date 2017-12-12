Агентство по страхованию приняло решение о привлечении дополнительного банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам краснодарского банка «Новопокровский», чья лицензия была отозвана 4 декабря этого года. Как сообщает департамент общественных связей АСВ, расчеты с вкладчиками, проживающими в станице Новопокровской Новопокровского района Краснодарского края, будет осуществлять Россельхозбанк.

Данное решение принято в целях «оперативного приема заявлений вкладчиков ООО «КБ «Новопокровский» и максимально быстрых выплат», поясняют в АСВ.

Ранее стало известно, что страховку вкладчикам «Новопокровского» (в том числе индивидуальным предпринимателям) будет выплачивать Росбанк.



Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 13 декабря на сайте АСВ и 14 декабря в «Российской газете». Выплаты начнутся 14 декабря.