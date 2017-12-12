Популярность игровых приложений, приложений для скачивания и прослушивания музыки, просмотра видео, а также для просмотра и редактирования фотографий во втором полугодии 2017 года снизилась. При этом заметный рост показали приложения мобильных банков, мессенджеры и сервисы для видеозвонков, а также приложения для заказа такси. Популярность последних среди опрошенных выросла за год на 12 процентных пунктов.

Это следует из исследования Ipsos Comcon (есть у РБК), проведенного на основе опроса активных интернет-пользователей (тех, кто пользуется тремя и более типами интернет-сервисов в неделю) в возрасте 5—16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Наибольшим — на 6 п. п. было снижение доли установленных на смартфонах опрошенных игровых приложений.

Ipsos Comcon также проанализировала, с каких устройств россияне выходили в Сеть. Во втором полугодии 2017 года чаще всего (92%) опрошенные использовали для выхода в Интернет мобильные телефоны или смартфоны. 82% активных пользователей выходили в Сеть с ноутбука, нетбука или ультрабука. По сравнению с первым полугодием 2016 года оба показателя выросли на 3 п. п. и 2 п. п. соответственно.



Со стационарного компьютера в Интернет выходили 76% российских пользователей Интернета, что на 4 п. п. меньше, чем в том же периоде 2016 года. Наименьшее (21%) число россиян выходят в Сеть с помощью плееров, электронных книг и других подобных устройств, однако за год этот показатель вырос на 2 п. п.