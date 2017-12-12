Дефицит федерального бюджета России за 11 месяцев 2017 года составил 505,5 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.



Доходы в январе — ноябре составили 13,4 трлн рублей, расходы — 13,9 трлн.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о сокращении дефицита бюджета до 0,3% ВВП. «Израсходовано за девять месяцев чуть более 11 триллионов рублей, исполнение расходов примерно соответствует средним значениям последних лет, а вот дефицит бюджета заметно снизился — сейчас он составляет порядка 220 миллиардов рублей, то есть 0,3% ВВП», — сообщил председатель правительства на заседании Кабинета министров. Он напомнил, что дефицит бюджета по итогам трех кварталов 2016 года составлял 2,4% ВВП. «Динамика, конечно, хорошая, нужно ее сохранить и не растранжирить те достижения, которые мы с вами ценой непростых усилий достигли», — отметил Медведев.