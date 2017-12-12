Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,57% и составил 2 160,75 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,48% до 1 149,88 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,13%, «АЛРОСы» — на 0,9%. Акции «Газпрома» выросли на 0,31%, Московской биржи — на 1,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,79%.



«Ралли на российском фондовом рынке во вторник, 12 декабря, не получило развития, как не получило развития и ралли на рынке нефти. Индексы Мосбиржи и РТС споткнулись о локальные уровни сопротивления в районе 2 160 пунктов и 1 150 пунктов, но падать с достигнутых отметок бенчмарки пока отказываются», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.