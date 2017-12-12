Выход Великобритании из Евросоюза нанесет британцам заметный экономический ущерб вне зависимости от того, к каким договоренностям в итоге придут Лондон и Брюссель. Такой вывод сделали в своем докладе «После Brexit» эксперты американского аналитического центра RAND Corporation. Для европейцев и американцев почти каждый возможный сценарий Brexit тоже несет негативный эффект, хоть и гораздо более сглаженный.

Эксперты RAND смоделировали изменение шести основных экономических показателей для Великобритании, США и ЕС к 2029 году — через десять лет после планируемого завершения переговоров по Brexit. Среди этих показателей: прямые иностранные инвестиции, объем торговли, влияние торговли на ВВП, влияние Brexit на размер экономики, ВВП на душу населения и темпы экономического роста.

Исследование выделяет восемь «наиболее правдоподобных» сценариев развития событий. Три из них относятся к так называемому «мягкому Brexit», при котором Великобритания останется в тех или иных торгово-экономических объединениях ЕС.

Например, «норвежский» вариант означает, что Британия останется в Европейской экономической зоне (EEA), то есть в едином рынке перемещения денег, товаров, услуг и людей. Чуть жестче будет «швейцарский» сценарий, по которому Лондон сохранит доступ к EEA лишь в ряде отраслей на основе двусторонних соглашений с Брюсселем. Наконец «турецкий» вариант подразумевает лишь участие в Таможенном союзе ЕС.

Ни один из этих «мягких» сценариев, отмечается в докладе, британское правительство сейчас всерьез не рассматривает. Поэтому исследование RAND выстроено вокруг пяти «жестких» сценариев Brexit, каждый из которых включает в себя выход страны из Таможенного союза и общеевропейского рынка. По совокупности экономического эффекта их можно ранжировать от максимально разрушительного до наиболее перспективного.

Худшим из возможных сценариев Brexit исследователи считают тот, при котором торгово-экономические отношения между Евросоюзом и Великобританией будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Так может случиться, если к моменту выхода Британии из ЕС у сторон вообще не будет готово финальной сделки: западные политики и СМИ называют такой сценарий «прыжком со скалы». В этом случае Лондон получит право самостоятельно устанавливать тарифный режим, но любое отклонение от стандартов ЕС приведет к тому, что Брюссель в ответ введет нетарифные ограничения (лицензии, квоты, антидемпинговые пошлины).