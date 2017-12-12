Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2017 года составляла 32,7%, следует из материалов Банка России.



Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на отчетную дату оказался на уровне 2,184 трлн рублей при общем объеме рынка гособлигаций в 6,687 трлн рублей.

На 1 октября 2017 года номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,181 трлн рублей (33,2%) при общем объеме рынка в 6,569 трлн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2016-го доля нерезидентов на рынке ОФЗ была на уровне 26,8% (1,448 трлн рублей) при общем объеме рынка 5,407 трлн рублей.