Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 19 копеек и составил 59,2 рубля. Курс евро понизился на 8 копеек, остановившись на отметке 69,44 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,21 рубля, минимальный — 58,78. Всего за торговый день совершены 19 833 сделки на 2 млрд 453 млн 190 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,45 рубля, минимальный — 69,2. Всего за торговый день совершено 3 788 сделок на 239 млн 92 тыс. евро.