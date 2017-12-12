АИЖК и валютные ипотечники намерены провести трехсторонние встречи с банками. Решение было принято по итогам встречи генерального директора АИЖК Александра Плутника и руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты с валютными заемщиками в рамках общероссийского дня приема граждан.

Во встрече приняли участие более 120 валютных заемщиков. По ее итогам решено утвердить регламент по исполнению банками решений межправительственной комиссии в рамках программы помощи заемщикам. Для большей результативности будет сформирован график проведения трехсторонних встреч заемщиков с банками-кредиторами при участии АИЖК и Банка России.

Александр Плутник отметил, что в АИЖК адресно анализирует ситуацию каждого заемщика и совместно с Банком России и профильными министерствами взаимодействует с банками по поиску способов решения проблем с платежами по валютному ипотечному кредиту.

Агентство продолжает призывать банки более активно помогать валютным ипотечным заемщикам, в том числе в рамках государственной программы помощи, а заемщиков, испытывающих финансовые трудности с погашением ипотеки — обращаться к своим кредиторам с заявлениями о реструктуризации. В рамках обновленной программы помощи с августа 2017 года поддержка оказана более чем 200 заемщикам, еще по 270 заявкам принято положительное решение.

Кредитование в иностранной валюте, ранее являвшееся основным источником кредитных рисков в ипотечном кредитовании, практически прекратилось, выдача валютных кредитов на сегодняшний день носит единичный характер.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru