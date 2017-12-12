ГИБДД разработает приложение к документам о ДТП — протоколу и постановлению об административном правонарушении, которое компенсирует отмену справки о ДТП, где указывалась необходимая для выплаты по ОСАГО информация. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«В документах процессуальных, которые сейчас оформляются сотрудниками ГИБДД после отмены справки, не хватает ряда полей, которые нужны страховщикам по урегулированию убытков. ГИБДД подготовила информацию для своих подразделений — они хотят разработать как некий вкладыш или приложение к этим документам (протоколу или постановлению. — Прим. ред.) — форма, в которой будет та часть информации, которая нужна страховщикам: медосвидетельствование, сведения о водительском удостоверении, часть сведений о пострадавшем — в основном документы выписывают на виновника», — сказал Уфимцев.

С 20 октября действует новый административный регламент ГИБДД, отменяющий выдачу справок о ДТП. При этом синхронно в формы существующих документов не были включены дополнительные поля, где указывалась бы нужная для выплаты по ОСАГО информация, которая содержалась в справке, отметил Уфимцев.