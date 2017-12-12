Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Внешэкономбанку долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом и присвоило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняют аналитики, долгосрочный рейтинг ВЭБа приравнен к суверенному рейтингу ввиду высокой, по мнению Moody's, вероятности поддержки подконтрольного банка государством в случае необходимости. В то же время оценки собственной кредитоспособности ВЭБа отражают его слабые показатели платежеспособности (в том числе большое количество проблемных активов и убыточность деятельности), высокую степень зависимости от рыночного фондирования и скромные позиции по ликвидности на самостоятельной основе.



В числе прочего в релизе отмечается, что регулярные вливания правительства в последние годы поддерживают позицию ВЭБа по капиталу, несмотря на его убыточную деятельность. Рейтинговое агентство ожидает, что государство продолжит оказывать ВЭБу поддержку капиталом и банк получит по крайней мере по 100 млрд рублей в 2018 и 2019 годах.