Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей арестовал 52,09% акций «Детского мира» стоимостью 33,8 млрд рублей, говорится в определении суда.



Кроме того, арестованы 71,87% МТС Банка стоимостью 15,3 млрд рублей, 100% ООО «Система Телеком Активы» стоимостью 8,7 млрд рублей, 90,5% акций агрохолдинга «Степь» стоимостью 17,2 млрд рублей и другие активы.

Компании запрещено распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам.

Напомним, на прошлой неделе «Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей. В ответ на это АФК «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба на 330,45 млрд рублей.