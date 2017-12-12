Владимир Таможников назначен директором департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Приказом председателя Банка России с 11 декабря 2017 года директором департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка Российской Федерации временно до 14 февраля 2018 года назначен Таможников Владимир Владимирович», — говорится в релизе.

Ранее Таможников занимал должность заместителя директора департамента развития финансовых рынков ЦБ.

Как сообщал «Коммерсант», Банк России принял решение вместо департамента развития финансовых рынков (ДРФР) создать новую структуру — департамент стратегического развития финансовых рынков. Часть функционала старого департамента будет перераспределена между имеющимися структурами ЦБ.



Упразднение ДРФР, подчеркивали в ЦБ, связано с общей концепцией отказа от отраслевого деления регуляторных структур.