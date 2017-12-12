Владимир Таможников назначен директором департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 11 декабря 2017 года директором департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка Российской Федерации временно до 14 февраля 2018 года назначен Таможников Владимир Владимирович», — говорится в релизе.

Ранее Таможников занимал должность заместителя директора департамента развития финансовых рынков ЦБ.

Как сообщал «Коммерсант», Банк России принял решение вместо департамента развития финансовых рынков (ДРФР) создать новую структуру — департамент стратегического развития финансовых рынков. Часть функционала старого департамента будет перераспределена между имеющимися структурами ЦБ.

Упразднение ДРФР, подчеркивали в ЦБ, связано с общей концепцией отказа от отраслевого деления регуляторных структур.

ЦБ реорганизует департамент развития финрынков
ЦБ реорганизует департамент развития финрынков

Банк России принял решение вместо департамента развития финансовых рынков (ДРФР) создать новую структуру — департамент стратегического развития финансовых рынков. Часть функционала старого департамента будет перераспределена между имеющимися структурами ЦБ, пишет «Коммерсант».