Внешпромбанк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 3,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов одного из бывших совладельцев банка Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

Заявление банка будет рассмотрено судом 31 января.

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре подтвердил законность введения процедуры реструктуризации долгов в отношении Беджамова. Суд отклонил его жалобу на определение столичного арбитража от 20 сентября. Заявление о банкротстве должника было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова.

Арбитражный суд Москвы 7 июня признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. «Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО «Внешпромбанк» необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечается, в частности, в определении первой инстанции.

Московский городской суд 20 июля 2016 года признал законным объявление в международный розыск Беджамова. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сергея Бельчича в защиту Беджамова на постановление Тверского суда Москвы от 18 мая 2016 года. В обжалуемом постановлении Тверской суд Москвы признал законным решение следствия об объявлении обвиняемого в международный розыск.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ подтвердила информацию о том, что в апреле 2016 года Беджамов, которому предъявлено заочное обвинение в России, был задержан в Монако. Беджамов — брат осужденной совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус.



Центральный банк РФ 21 января 2016 года отозвал у Внешпромбанка лицензию. Арбитражный суд Москвы 11 марта 2016 года по заявлению ЦБ признал банкротом Внешпромбанк.