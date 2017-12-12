Банк «Российский Капитал» в этом году потратил на достройку проблемных домов обанкротившейся строительной компании «СУ-155» 17,6 млрд рублей, в 2016 было потрачено 14,6 млрд рублей. Общие инвестиции на достройку составляют 49 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам председатель правления банка «Российский Капитал» Михаил Кузовлев.

Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 года. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов. В отношении «СУ-155» поданы десятки исков о банкротстве. О том, что финансовым оздоровлением «СУ-155» займется банк «Российский Капитал», было объявлено в конце 2015 года. Всего в зоне ответственности санатора находится 130 жилых объектов.

«Под нашу ответственность попало 130 домов, это более 2,4 млн кв. метров жилья и 27 тысяч обманутых дольщиков. В 2016 году мы возвели 59 домов. В 2017 году по программе ввода у нас значится 37 домов, на 12 декабря 2017 года введено уже 16 домов. В декабре этого года достраивается 24 дома. На достройку домов в 2017 году потрачено 17,6 миллиарда рублей», — сказал Кузовлев.

По его словам, по итогу двух лет была решен вопрос более 21,8 тыс. дольщиков в 101 доме. В пяти российских регионах проблема обманутых дольщиков будет полностью решена: среди них Калининградская, Тверская, Тульская и Нижегородская область.

В свою очередь старший вице-президент банка «Российский Капитал» Олег Бетин добавил, что полностью завершить строительство оставшихся домов «СУ-155» в российских регионах планируется в следующем году.

Кузовлев пояснил, что помимо завершения строительства проблемных домов банк «Российский Капитал» еще и продает квартиры, но только после завершения строительства домов. «В этом году было квартир на 1,2 миллиарда рублей. В 2018 году план продаж — 3,8 миллиарда рублей»,— сказал он.