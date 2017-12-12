Верховный суд (ВС) РФ 12 декабря признал законным приговор в отношении бизнесмена Арама Петросяна, приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за захват заложников в столичном отделении Ситибанка, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Апелляционная жалоба защитников Петросяна оставлена без удовлетворения. «Приговор Московского окружного военного суда в отношении Арама Петросяна оставить без изменений», зачитал текст решения председательствующий судья.

Суд первой инстанции признал бизнесмена виновным в совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК РФ) и захвате более двух человек в заложники с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 206 УК РФ). В качестве дополнительного наказания суд ограничил выезд Петросяна за пределы Московской области в течение одного года после освобождения из колонии.

Предприниматель частично признал вину в преступлениях, объяснив свой поступок проблемами с бизнесом.

Защита осужденного за захват заложников в Ситибанке обжаловала приговор Защита осужденного на 12 лет колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы, обжаловала приговор в Верховном суде РФ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Станислав Мальцев.



Как следует из материалов дела, вечером 24 августа 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. Петросян проследовал в банк, расположенный по улице Большая Никитская, где удерживал четырех человек и угрожал взрывом прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство, находящегося у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. В ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не намеревался.

Ранее адвокат обвиняемого Станислав Мальцев сообщал, что в ходе экспертизы у его подзащитного выявлено психическое расстройство, не требующее принудительного лечения, но влияющее на принятие самостоятельных решений.