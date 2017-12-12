Директор Правового союза Ростовской области и Краснодарского края задержан полицейскими при попытке скрыть возможное страховое мошенничество. Как сообщает компания «АльфаСтрахование», главный «автоюрист» Ростова и Краснодара (в релизе он назван Эдуардом Пенсом; по данным СМИ, речь идет об Эльдаре Пенсе. — Прим. Банки.ру) уличен в даче взятки в 300 тыс. рублей в ходе оперативного эксперимента.

В страховой компании рассказали, что в ноябре этого года туда обратилась некая Газиева, представившая в отдел урегулирования убытков Ростовского филиала поврежденный автомобиль Mazda 6. В ходе его осмотра на специализированной станции стало понятно, что подушки безопасности выстрелили не в момент ДТП, а были вытащены намеренно.

Сотрудники службы безопасности страховой компании вызвали полицейских, которые изъяли у мошенников автомобиль и поставили его на площадку ОП-1 МВД России по Ростову-на-Дону. В отношении Газиевой началась проверка по факту мошеннических действий. «В свою очередь директор Правового союза Ростовской области и Краснодарского края Пенс Э. А. предложил заместителю начальника отдела полиции № 1 МВД России по Ростову-на-Дону взятку в размере 300 тыс. рублей за возврат изъятого автомобиля и прекращение проверки Газиевой», — говорится в сообщении «АльфаСтрахования».

В ходе оперативного эксперимента Пенс был задержан и помещен под арест. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Арестованному грозит штраф в размере до 4 млн рублей, запрет на юридическую деятельность сроком до семи лет или лишение свободы на срок до 15 лет.



«В силу своего правового статуса юрист обязан содействовать физическим и юридическим лицам в осуществлении их прав и защите законных интересов. Своими действиями он априори должен подавать гражданам пример. Взятка, данная руководителем крупной юридической конторы юга должностному лицу, — это вопиющий случай. Своими действиями Пенс ставит под сомнение всю юридическую деятельность своей компании, — говорит руководитель управления экономической безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахования» Алексей Журавлев. — Мы вновь обращаемся к автомобилистам и жителям региона: ни в коем случае не откликайтесь на сомнительные предложения. Все попытки обмануть страховую компанию относительно ДТП, получить незаконные выплаты по ОСАГО или каско квалифицируются как мошенничество, эти действия уголовно наказуемы».