Банк «Александровский» приобрел портфель автокредитов Заубер Банка на сумму 130 млн рублей. По итогам сделки объем автокредитов «Александровского» составил 1,3 млрд рублей (приобретенные портфели и кредиты, выданные банком по собственной программе автокредитования). Рост портфеля с начала 2017 года превысил 110%, подчеркивается в сообщении «Александровского».

Всего с начала 2016 года банк совершил 12 сделок по приобретению портфелей у различных банков совокупным объемом 1,8 млрд рублей.

В приобретенные портфели входят автокредиты клиентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Московской области. После передачи прав по кредитным договорам в банк «Александровский» процентные ставки и сроки кредитов остаются прежними.



«Уровень продаж автомобилей демонстрирует положительную динамику, поэтому банк «Александровский» продолжает активно развивать направление автокредитования. Помимо приобретения кредитных портфелей мы делаем ставку на собственные автокредитные программы. В декабре банк стал участником государственной программы льготного автокредитования. Это позволило предложить более доступные условия по автокредитам и снизить минимальную ставку до 7,3% годовых», — отметил председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов.

На текущий момент основным бенефициаром кредитной организации является председатель правления банка Евгений Лотвинов с долей в 25,57% акций. Пакет в 9,90% принадлежит председателю совета директоров банка Игорю Лейтису, занимающему также пост генерального директора ЗАО «Адамант». Кроме того, акционерами «Александровского» являются Наталья Баландина, Наталия Ворошило, Марина Головина, Светлана Тетерина, Евгений Дударов, Дмитрий Путенихин (у каждого по 8,06%), Дмитрий Истюфеев (7,53%), Александр Красняков (6,13%) и Павел Шевцов (2,4%). На миноритариев приходится 0,02% акций.



Александровский ПАО «Банк «Александровский» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ориентирован на обслуживание юрлиц и кредитование малого и среднего бизнеса, операции на валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 19,58 млрд рублей (166-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,63 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 6,60 млрд.