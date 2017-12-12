Банк «Александровский» приобрел портфель автокредитов Заубер Банка на сумму 130 млн рублей. По итогам сделки объем автокредитов «Александровского» составил 1,3 млрд рублей (приобретенные портфели и кредиты, выданные банком по собственной программе автокредитования). Рост портфеля с начала 2017 года превысил 110%, подчеркивается в сообщении «Александровского».
Всего с начала 2016 года банк совершил 12 сделок по приобретению портфелей у различных банков совокупным объемом 1,8 млрд рублей.
В приобретенные портфели входят автокредиты клиентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Московской области. После передачи прав по кредитным договорам в банк «Александровский» процентные ставки и сроки кредитов остаются прежними.
«Уровень продаж автомобилей демонстрирует положительную динамику, поэтому банк «Александровский» продолжает активно развивать направление автокредитования. Помимо приобретения кредитных портфелей мы делаем ставку на собственные автокредитные программы. В декабре банк стал участником государственной программы льготного автокредитования. Это позволило предложить более доступные условия по автокредитам и снизить минимальную ставку до 7,3% годовых», — отметил председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 19,58 млрд рублей (166-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,63 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 6,60 млрд.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады и розничное кредитование.
На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,8% акций.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,76 млрд рублей (366-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,70 млрд, кредитный портфель — 1,40 млрд, обязательства перед населением — 0,46 млрд.