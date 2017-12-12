Банк «Русский Стандарт» проанализировал трансакции по футбольным картам, выпущенным в преддверии Кубка Конфедераций, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Карта создана специально для поклонников футбола, а это традиционно мужчины, поэтому целевой аудиторией данного продукта считается сильный пол. Хотя, как показал анализ поданных заявок на данную карту, женщины в нашей стране тоже любят этот вид спорта. Так, среди держателей футбольных карт Visa Русский Стандарт оказалось 33% женщин и 67% мужчин. Но поскольку футбольная карта «Visa Русский Стандарт» преимущественно мужская, то анализ операции по ней, а также оценка среднего чека и выявление популярных сегментов поможет раскрыть особенности покупательской модели клиентов-мужчин и понять: что, как и где предпочитают тратить деньги российские мужчины», — пояснили в банке.

Так, средний чек покупки по карте составил 2,3 тыс. рублей. При этом больше всего покупок было совершено в супермаркетах (средний чек — 600 рублей). На втором месте — спортивные магазины (средний чек — 7,923 тыс.рубля). На третьем — АЗС со средним чеком 1,487 тыс.рублей.

Также оказались популярны покупки в магазинах строительных материалов (средний чек — 10,477 тыс. рублей) и ресторанах (средний чек — 800 рублей).

Кроме того, аналитики «Русского Стандарта» выяснили, что самые большие поклонники футбола среди клиентов банка (судя по объему трансакций по карте) живут в Москве, Челябинске, Орле, Ульяновске, Кемерове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.