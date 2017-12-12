Суд первой инстанции признал законным постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области о наложении штрафа на банк «ФК Открытие» за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщается во вторник на сайте Нижегородского УФАС.

Арбитражный суд Нижегородской области 11 декабря рассмотрел исковое заявление кредитной организации, которая приняла решение оспорить постановление территориального антимонопольного органа о ее привлечении к административной ответственности.



Поводом для возбуждения дела и последующего привлечения банка к административной ответственности послужило заявление физического лица о том, что в эфире Первого канала распространяется ролик с рекламой вклада «Открытия» под 10,5%, за время демонстрации которого у зрителей нет возможности ознакомиться со всеми существенными условиями финансовой услуги.

В рамках дела было установлено, что рекламное сообщение представляет собой видеоролик, в котором на фоне динамично меняющихся видов городского пейзажа последовательно возникают цифра 10 (десять), затем изображение точки и цифры 5 (пять), а в конце на черном фоне представлен текст: «10,5%. Вклады в большом банке. «Открытие»/банк… генеральная лицензия Банка России…».

При этом в нижней части экрана мелким шрифтом указываются иные условия оказания услуги. Хронометраж ролика составляет 15 секунд. В течение трансляции ролика блок информации, указанной мелким шрифтом, обновляется три раза. Общая продолжительность последовательного показа трех блоков — семь секунд.

«За время демонстрации ролика со всеми существенными условиями оказания финансовой услуги ознакомиться невозможно. Такая реклама приводит к искажению информации и вводит потребителей в заблуждение», — пришли к выводу антимонопольщики.

Решением от 24 апреля 2017 года реклама банка «ФК Открытие» была признана ненадлежащей, поскольку она противоречит требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 федерального закона «О рекламе». По результатам рассмотрения дела материалы были переданы для возбуждения административного производства по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановлением от 17 августа 2017 года банк «ФК Открытие» признан виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания кредитной организации назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, банк принял решение обжаловать его в судебном порядке. Арбитражный суд Нижегородской области 11 декабря огласил резолютивную часть решения, в соответствии с которым банку отказано в удовлетворении заявленных требований. В случае если банком не будет принято решении о подаче апелляционной жалобы, решение Арбитражного суда по этому делу вступит в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

В УФАС напоминают, что, согласно пункту 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе», если в рекламе банковских услуг сообщается хотя бы одно из условий, влияющих на сумму доходов или расходов лиц, которые воспользовались этими услугами, то она не должна умалчивать об иных условиях. В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП, подобное нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс., на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.