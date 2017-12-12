Банк России не рассматривает варианта переезда из исторического здания на Неглинной улице в центре столицы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ЦБ РФ.

«Центробанк не планирует съезжать из исторического здания на Неглинной, такой вариант не рассматривается», — сказал он, отметив, что при этом «ЦБ РФ планирует снижать издержки на содержание зданий и оптимизировать размещение персонала, но это не вопрос ближайшего времени и конкретных планов пока нет».

Ранее ряд СМИ сообщали, что Банк России обсуждает возможность размещения части сотрудников в здании в районе «Москва-Сити».

Историческое здание на Неглинной улице, которое занимает сейчас Банк России, было построено в 1894 году для Московской конторы Российского Государственного банка. Проект был выполнен архитекторами Константином Быковским и Богданом Нилусом.