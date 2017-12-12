Внешэкономбанк (ВЭБ) и SREI согласовали условия создания фонда по поддержке IT-технологий и инноваций с целевым объемом инвестиций до 200 млн долларов, сообщили в пресс-службе ВЭБа.

«Фонд призван содействовать привлечению инвестиций в инновационные компании, деятельность которых направлена на развитие российско-индийского сотрудничества. Особое внимание планируется уделить перспективным разработкам на основе мощной научно-технологической базы России и Индии. Это будет способствовать инновационной трансформации экономик двух стран. Фонд также окажет поддержку развитию торговли и трансферу передовых российских и индийских технологий, в том числе в третьи страны. Стороны также приступили к определению проектов для формирования пайплайна фонда, который будет включать проекты инновационных российских компаний», — говорится в релизе.

Начало операционной деятельности фонда запланировано до конца II квартала 2018 года. Помимо создания фонда ВЭБа и SREI ведут активную работу в области продвижения российской высокотехнологичной экспортной продукции на рынок Индии, добавили в ВЭБе.