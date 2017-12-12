Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные кредитные рейтинги оператора связиМТСв местной и иностранной валюте с «BB+»до «BB», следует из релиза S&P.

Аналитики также поместили рейтинги компании в список на пересмотр с «развивающимся» прогнозом.

Снижение рейтинга МТС последовало вслед за снижением рейтинга АФК «Система», которая владеет 50,004% в операторе связи.

«Будущие рейтинговые действия в отношении МТС будут зависеть от рейтинга АФК «Система». По нашему мнению, рейтинг МТС не может превышать более чем на два уровня рейтинг ее головной компании, поскольку АФК «Система» определяет финансовую политику МТС и контролирует ее стратегию», — отмечается в релизе.

Ранее эксперты S&P понизили долгосрочные рейтинги АФК «Система» в иностранной и национальной валютах с «BB-» до «B+».

