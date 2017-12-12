Действия «Башнефти» и «Роснефти», по заявлению которых суд арестовал активы АФК «Система», направлены на разрушение корпоративной стоимости АФК «Система» и доведение корпорации до банкротства, сообщили в пресс-службе холдинговой компании.



Ранее стало известно, что Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей арестовал 52,09% акций «Детского мира»; 90,5% акций агрохолдинга «Степь»; 71,87% акций МТС Банка; 100% долей в уставном капитале ООО «Система Телеком Активы» и другие активы. Компании запрещено распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам и долям.

«АФК «Система» категорически не согласна с иском и обеспечительными мерами и считает требования и действия НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» незаконными, необоснованными и заведомо недобросовестными. По твердому убеждению корпорации, действия истцов в рамках подачи иска осуществляются с целью неосновательного обогащения и направлены на разрушение корпоративной стоимости АФК «Система», доведение до банкротства корпорации, которая является одной из ведущих российских негосударственных бизнес-структур и одним из крупнейших работодателей, где трудятся более 130 тысяч сотрудников», — заявили в АФК «Система».

Корпорация обещает предоставить в суде «обоснованные возражения по всем тезисам и аргументам истцов». Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 12 января 2018 года.

Напомним, на прошлой неделе «Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей. В ответ на это АФК «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба на 330,45 млрд рублей.