Средние показатели достаточности капитала основных банков РФ снизились в октябре на 0,1—0,2 процентного пункта из-за убытков санируемых «Открытия» и Бинбанка, а без учета этих двух банков были стабильными. При этом, как и в предыдущие месяцы, нашлись банки, которые не соблюдали требования с учетом надбавок либо рискуют нарушить их в следующем году, когда такие требования повысятся. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за десять месяцев 2017 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Десять системно значимых банков из одиннадцати (кроме «Открытия») выполняли в октябре установленные для них требования к капиталу с учетом надбавок (показатель базового капитала 6,1%, основного капитала 7,6% и общего капитала 9,6%), констатирует Fitch. Однако в 2018 году минимальные требования с учетом надбавок повышаются для системных банков до 7% по базовому капиталу, 8,5% до основному капиталу и 10,5% по общему капиталу. Как указывает рейтинговое агентство, по состоянию на 1 ноября показатель достаточности базового капитала Промсвязьбанка составлял 6,6%, что ниже требования с учетом надбавок, которое будет действовать с 1 января следующего года. Впрочем, в декабре банк, как сообщалось, продал некоторые непрофильные / полученные по залогу активы, заработав 8 млрд рублей, что, по мнению аналитиков, поможет ему соблюдать требования.

Промсвязьбанк нашел 8 млрд рублей для пополнения капитала Промсвязьбанк, которому нужно увеличить капитал, нашел деньги, пишут «Ведомости». Банк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.

Кроме того, два банка из выборки, не имеющие системной значимости (без учета банков, которые находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации), имели в октябре показатели капитала выше минимальных требований, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам. Это Уральский Банк Реконструкции и Развития и Московский Индустриальный Банк. Неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch. Уралтрансбанк нарушал минимальные требования не только к надбавкам, но и к основному капиталу (5,4%, согласно отчетности, при минимальном требовании в 6%). Ранее Уралтрансбанк согласовал с ЦБ РФ план восстановления капитализации, при этом определенные этапы должны быть реализованы в течение нескольких ближайших месяцев, а неспособность обеспечить достижение предусмотренных планом задач может привести к вмешательству регулятора.

СМИ: Уралтрансбанк сохранит лицензию благодаря соглашению с ЦБ до 2020 года Екатеринбургский Уралтрансбанк, принадлежащий семье уральского бизнесмена Валерия Заводова, вышел на соглашение о финансовом оздоровлении с Центральным банком РФ. Как сообщает со ссылкой на свои источники «РБК Екатеринбург», срок его действия истекает в 2020 году. К этому времени собственник берет на себя обязательства по сохранению бизнеса, выполнению установленных мегарегулятором нормативов. Обсуждается привлечение в проект внешнего инвестора, однако пока такого партнера нет, утверждает инсайдер.

По оценке аналитиков, на конец десятимесячного отчетного периода запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 23 банков из выборки (без тех, которые находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу), а четыре могли абсорбировать менее 1%. Последние – это Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса, Уралтрансбанк, УБРиР и Московский Индустриальный Банк. О МИнБанке в обзоре, к тому же, вновь сообщается, что он имеет невысокий запас ликвидности (5% от суммарных активов, покрытие клиентских счетов на 6%).



Помимо ситуации с капитализацией и ликвидностью банков агентство Fitch в своем отчете анализирует октябрьскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, и финрезультаты крупнейших банков РФ.