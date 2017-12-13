Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию у банка «Канский» (регистрационный номер 860, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»», — говорится в сообщении.

Основу ресурсной базы банка составляли привлеченные от населения денежные средства, направлявшиеся на кредитование физических лиц, отмечает ЦБ.

«Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Более того, в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ «Канский» ООО первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов. Исполнение кредитной организацией требования надзорного органа о надлежащей оценке кредитного риска выявило полную утрату ее собственных средств (капитала)», — поясняет регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении банка «Канский» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

В соответствии с приказом ЦБ в банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Канский» — участник системы страхования вкладов.