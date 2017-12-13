Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) приступила к разработке стандартов передачи информации о должниках от кредиторов коллекторам, пишет «Коммерсант». Сейчас никаких правил нет, что нередко ведет к ошибкам в работе коллекторов, нарушению профильного закона и жалобам граждан.

«Перед нами стоит задача обратить внимание кредитных организаций на необходимость предоставления всеобъемлющей информации по долгу, — пояснил директор НАПКА Борис Воронин. — Сейчас каждый банк и микрофинансовая организация передают те сведения, о которых они договорились с коллектором, или просто те, которые есть у них в наличии».

Унификация облегчит работу коллекторов с долгом и исключит проблемы идентификации должника, когда с гражданина, например, требуют вернуть долг его тезки или звонят по уже не существующему долгу, уверен Воронин.

По его словам, передача разрозненной информации даже в рамках одного портфеля — довольно типичная история. Унификация реестра передаваемых данных позволит коллекторам получать информацию и от бюро кредитных историй. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, при покупке долга коллектор получает право на запрос кредитной истории должника, однако воспользоваться им может, только обладая полными идентифицирующими данными.



«Если цессионарий знает Ф. И. О. должника, его адрес прописки и паспортные данные, он может получить все сведения для восстановления информации по платежной дисциплине заемщика и правильно выстроить стратегию работы с долгом», — поясняет он.

Кредиторы часто не передают данные об отказе от взаимодействия или начатом исполнительном производстве в отношении должника, что может привести к нарушению закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и получению штрафов от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), отмечают в НАПКА. Хотя в заключаемых между кредитором и коллектором договорах, как правило, указано, что коллектор не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением кредитором недействительной информации в отношении должников.

Однако регулятор рынка — ФССП привлекает к ответственности именно взыскателей, поэтому прежде всего они заинтересованы в появлении единого формата передачи данных. Но и банкиры не против унификации.