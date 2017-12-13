Американские фондовые индексы во вторник показали в основном положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,15% и составил 2 664,11 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,49%, до 24 504,8. Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 0,19%, до 6 862,32 пункта.

«Четвертый день подряд закрыл ростом S&P 500, обновив исторический максимум. Статистика по ценам производителей подстегнула новые покупки в банковском секторе. Цены в ноябре выросли на 3,1% в годовом выражении против прогнозных 2,9%. Темп роста максимальный за последние шесть лет. Индекс доллара вышел на месячные максимумы по данным Reuters. Сегодня инвесторы ждут публикации итогов заседания ФРС. Рынок уверен в подъеме ставки на 0,25%, и вопросы вызывает, скорее, видение дальнейших темпов ужесточения политики», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.