Использование программных продуктов российской компании «Лаборатория Касперского» органами власти в США официально запрещено. Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который во вторник подписал президент Дональд Трамп.



Формально 2018-й финансовый год в США начался с 1 октября. Задержка в принятии бюджета была вызвана согласованием в конгрессе двух вариантов документа, которые были подготовлены сенатом и палатой представителей. Итоговый вариант был согласован 16 ноября. В законе указано, что запрет на использование программ «Касперского» действует с 1 октября, таким образом, фактически закон в данном вопросе имеет обратную силу.

Ранее в сентябре Министерство внутренней безопасности США уже ввело аналогичный запрет на использование программ «Лаборатории Касперского», поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. Теперь это оформлено законом, отменить или заменить который может только конгресс.

В «Лаборатории Касперского» в ответ на решение американских властей заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в кибершпионаже или агрессивной деятельности в Сети.

Также «Лаборатория Касперского» объявила на днях, что закрывает свое подразделение в Вашингтоне Kaspersky Government Security Solutions, задачей которого была поставка програмного обеспечения для американских госорганов. При этом компания сохраняет планы по открытию в 2018 году трех новых офисов в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.