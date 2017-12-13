В Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-Банка, прошли обыски в рамках дела о возможном отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена.



«Офис банка был обыскан, а счета изъяты в рамках уголовного расследования», — отметили в прокуратуре.

Обыски прошли еще 4 декабря, отмечает издание Follow the Money, в распоряжении которого оказался список изъятой документации. ATБ подозревается в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег, предписывающего сообщать о «необычных трансакциях», совершенных клиентами.

Следствие полагает, что банк не сообщил или не успел сообщить о такого рода трансакциях.

Представители прокуратуры проверили все помещения банка — от подвальных до кабинетов финансового директора и секретаря. В числе изъятых документов оказались переписка с голландским регулятором De Nederlandsche Bank, красная папка от Moody's Analytics и «два прозрачных запечатанных пакета с предполагаемыми секретарскими документами», отмечает издание.