Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах 11-й министерской конференции ВТО провел короткую встречу с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем, на которой они обсудили шаги по постепенному снижению взаимных торговых барьеров.



«Была короткая встреча с комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем. Обсуждали тот факт, что надо двигаться постепенно к снижению торговых барьеров», — сказал Орешкин журналистам.

По словам министра, эти вопросы они также поднимали месяц назад на встрече с послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером. «С послом Евросоюза мы обсуждали, что сейчас будем готовить списки торговых ограничений, которые есть у обеих сторон, и будем смотреть, как двигаться дальше, чтобы ситуацию улучшать», — отметил министр.

Орешкин считает, что Евросоюз включит в свой список продэмбарго, введенное Россией в 2014 году. «В своем списке ЕС это, безусловно, укажет. Но здесь позиция российских властей, мне кажется, понятна, и ничего нового нет», — указал он.