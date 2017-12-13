Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам третьего дня работы 11-й министерской конференции Всемирной торговой организации заявил, что не ожидает значительного прогресса по многим вопросам повестки.



«Что можно отметить — что большого прогресса не будет, и здесь во многом ситуация связана с тем, что происходит в мире с точки зрения экономического роста. Рост мировой торговли в этом году может превысить 3%, и складывается впечатление, что все расслабились, что так все хорошо, зачем что-то двигать вперед. Поэтому какое-то небольшое движение вперед будет по линии сельского хозяйства, рыболовства, инвестициям, электронной торговле, малому бизнесу, но предложение, скорее всего, будет в мягкой форме», — сообщил министр.



По его словам, у РФ и ЕС схожие позиции относительно роли ВТО. «Что касается общих тем ВТО, у нас на этой конференции позиции с ЕС оказались очень близки, очень много тем, которые мы вместе поддерживаем. То, что мы предлагаем, европейцы поддерживают, и у нас с ЕС взгляд на важность ВТО как системы управления и регулирования мировой торговли довольно близкий», — сказал Орешкин.

В понедельник, выступая на министерской конференции ВТО, Орешкин назвал экономические санкции агрессивной формой протекционизма и призвал членов ВТО освободить глобальную торговлю от этого «оскорбительного явления».

«Мы посчитали правильным заявить о теме санкций, потому что мы действительно видим, что санкции — это не просто политика, зачастую это экономика. В рамках конференции эта тема обсуждаться не будет, это больше постановочное заявление, а дальше будем смотреть», — сказал Орешкин.

Он также добавил, что министры во вторник приняли совместную декларацию о расширении прав и возможностей женщин. Документ подписали около ста стран — членов ВТО, в том числе Россия. Декларация, в частности, прописывает механизмы работы в ВТО в целях устранения барьеров для расширения экономических прав и возможностей женщин и увеличения их участия в торговле. «С нами вместе ее подписали ЕС и Канада, США документ не подписали», — отметил министр.