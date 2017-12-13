Банк России думает над оптимизацией размещения персонала, но пока не выбрал конкретный вариант, сообщил источник, близкий к ЦБ.



«ЦБ думает над оптимизацией размещения персонала, но конкретного варианта нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Bloombrerg сообщило, что регулятор может в скором времени переехать в «Москва-Сити» и разместить часть персонала в одном из небоскребов.

Агентство Reuters написало, что ЦБ планирует купить башню «Евразия», расположенную в Московском международном деловом центре и принадлежащую банку ВТБ, в поисках новых помещений для офисов.

По данным другого источника Reuters, регулятор рассматривает и иные варианты: приобретение одной из двух башен высотного комплекса Neva Towers или второй башни комплекса «Империя», которые еще находятся в стадии строительства.

Общая площадь здания «Евразия» составляет примерно 200 тыс. квадратных метров.

Минэкономики, Минкомсвязь и Минпромторг планируют переместить свои офисы в «Москва-Сити» в следующем году. Правительство РФ поручило АИЖК купить помещения в одной из башен «IQ-квартала» для этого переезда. АИЖК потратит 8 млрд рублей на организацию переезда трех министерств, сообщала госкомпания.