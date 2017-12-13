В 2018 году на портале госуслуг граждане смогут отправлять юридически значимые электронные письма — как другим пользователям портала, так и в различные министерства и ведомства. Для этого на сайте появится кнопка «Написать сообщение», рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев.



«Его можно будет отправить, зная ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты на портале госуслуг или используя другой идентификатор гражданина», — пояснил Козырев.



Новый сервис будет создан на базе уже существующей на портале «госпочты». Сейчас в этой системе, интегрированной с электронными сервисами Почты России, отображаются сообщения гражданину от различных госорганов, но возможность ответить им в электронном виде отсутствует.

«Электронные уведомления практически мгновенно поступают в личный кабинет адресата. Для этого гражданину необходимо дать свое согласие в личном кабинете на сайте zakaznoe.pochta.ru или портале госуслуг, — рассказали в пресс-службе Почты России. — Пользователи смогут настроить оповещения по e-mail или СМС об их получении, а также оплатить штрафы и взыскания с помощью банковской карты непосредственно из электронного письма».

Если гражданин не согласился с предоставлением сервиса в электронном виде, он, как и прежде, будет получать от ведомств бумажные письма с уведомлением о доставке.

Эксперты уверены, что новые возможности будут востребованы как гражданами, так и судебными органами, которые теперь смогут доказать факт отправки сообщения адресату.