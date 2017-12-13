Предложение об объединении трех внебюджетных фондов (ФОМС, ФСС и ПФР) нужно детально изучать, объединить их было бы очень сложно, заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.



Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо объединить три государственных внебюджетных фонда, которые входят в систему социального страхования.

«Я не слышал об этих предложениях. В таком виде, как вы сейчас говорите, я не слышал», — сказал Кудрин журналистам в ответ на просьбу высказать мнение о предложении Татьяны Голиковой объединить три внебюджетных фонда (ПФР, ФСС и ФОМС).

«Прямо объединить очень сложно. Я бы поостерегся. Нужно дальше тогда изучать детально», — отметил он.

В России сейчас действуют три государственных внебюджетных фонда: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд РФ. Бюджеты фондов формируются за счет страховых взносов, общая ставка которых составляет 30% от фонда оплаты труда. В правительстве обсуждается идея снижения ставки до 22% с одновременным повышением НДС для компенсации выпадающих доходов бюджетной системы.